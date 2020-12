Napoli, pari ad Alkmaar. Pass sedicesimi all'ultima giornata Finale di 1-1. Giovedì la Sociedad. Per accedere alla fase a eliminazione diretta basta un punto

Il Napoli pareggia ad Alkmaar e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League passerà per il risultato dell'ultimo turno nel girone F. Dopo un brivido nei primi istanti con Ospina a murare su Gudmundsson, al 6' il Napoli trova il vantaggio con Mertens, sempre più leader della classifica marcatori della società azzurra. L'1-0 si conferma all'intervallo, ma al 9' della ripresa arriva il pari firmato da Martins Indi: 1-1 e dopo 15 minuti l'arbitro francese, Buquet, fischia un calcio di rigore in favore dell'Az. Ospina risulta decisivo: para il tentativo di Koopmeiners dagli undici metri e salva un punto che diventa d'oro. Pari anche nell'altra sfida del girone: il Rijeka, già eliminato, blocca la Real Sociedad (2-2). Napoli 10, Sociedad e Alkmaar 8, Rijeka 1: questa la classifica del girone a 90 minuti dal termine. Giovedì sarà Napoli-Sociedad al San Paolo e Rijeka-Alkmaar a Fiume. Agli azzurri basta il pareggio per accedere ai sedecisimi della seconda competizione continentale per club.

Az Alkmaar - Napoli 1-1

Marcatori: 6' pt Mertens (N), 9' st Martins Indi (A)

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson (25' st Boadu), Aboukhlal (37' st Karlsson). All. Slot. A disp. Verhulst, Reus, Drujif, Evjen, Famillo-Castillo, Letschert, Reijnders, Leeuwin

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (21' st Mario Rui); Fabian Ruiz (22' st Elmas), Bakayoko, Zielinski (16' st Petagna); Politano, Mertens (21' st Demme), Insigne. All. Gattuso A disp. Meret, Contini, Lozano, Manolas, Lobotka

Arbitro: Buquet (FRA)

Ammoniti: Martins Indi, Wijndal (A); Demme (N)

Recupero: 1' pt, 3' st

Note: Al 15' st Koopmeiners (A) ha sbagliato un calcio di rigore (parato)