Napoli, Ghoulam: "Aspettavo questo momento" Il terzino franco algerino è tornato titolare contro Rijeka e AZ: "Gattuso, lavoro straordinario"

Da titolare inamovibile, passando per un lungo calvario tra interventi chirurgici e difficoltà a ritrovare forma fisica e spazio, fino ad arrivare alle ultime due partite in Europa League, in occasione delle quali ha ritrovato una maglia da titolare. Al “San Paolo”, da oggi “Stadio Diego Armando Maradona”, contro il Rijeka, poi in Olanda, nella sfida con l'AZ Alkmaar, Ghoulam è tornato protagonista. E adesso non vuole più fermarsi: “Sono felice di tornare a giocare. Aspettavo questo momento, ora il mister mi dà minuti e io mi prendo quello che c'è. Eravamo a pezzi mentalmente, Gattuso ha fatto un lavoro straordinario. Vogliamo un trofeo.” ha commentato il cursore di fascia mancina a Radio Kiss Kiss. Ma è già tempo di voltare pagina. Sabato, allo “Scida”, contro il Crotone ripartirà l'inseguimento al Milan: “Il campionato è difficile e strano. I punti contro le piccole sono molto importanti. Dobbiamo avere anche continuità di risultati dopo due vittorie e un pareggio vogliamo andare avanti. Se vogliamo puntare a qualcosa d'importante dobbiamo avere continuità, sia a livello di gioco, sia di risultato.” ha concluso Ghoulam.