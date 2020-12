Stadio Maradona, il Napoli "si rallegra per la delibera" È quanto definito tramite nota sul sito ufficiale per "l'ormai ex stadio San Paolo"

Per il comune di Napoli è già lo stadio "Diego Armando Maradona". Iter concluso e annuncio nel pomeriggio di ieri da parte del sindaco, Luigi de Magistris. Ora gli atti passano al prefetto, Marco Valentini. "La SSC Napoli si rallegra per la delibera firmata da tutta la Giunta Comunale nel dedicare a Diego Armando Maradona l’ormai ex Stadio San Paolo": è quanto definito dal club azzurro tramite nota sul sito ufficiale. Intanto, alla stazione cumana, ben 130 volti tra i murales, ma spicca l'assenza di Corrado Ferlaino, il presidente dei due Scudetti e della Coppa Uefa.

La squadra azzurra ha messo il Crotone nel mirino. Rino Gattuso non potrà contare nuovamente su Victor Osimhen, limitato alle terapie e al lavoro tra campo e palestra. I pitagorici sono gli unici a non aver ancora vinto una gara di campionato: l'insidia in più per una trasferta che dovrà garantire crescita dopo l'altalena tecnica ed emotiva avvertita anche ad Alkmaar con uno sguardo alle decisioni che saranno prese nel prossimo futuro dal Collegio di Garanzia dello Sport per il caso Juve-Napoli.