Napoli Basket, Sacripanti: "Senza Mayo, ma vogliamo il tris" Sfida al PalaBarbuto contro la Tramec Cento, presentata dal tecnico canturino

Ancora priva di Josh Mayo, ma con l'obiettivo di firmare il secondo successo di fila tra le mura amiche, il terzo complessivo. Il Napoli Basket si avvicina alla gara contro la Tramec Cento dell'ex Brandon Sherrod, in programma domani alle 18, al PalaBarbuto. "Abbiamo svolto una settimana di allenamento in continuità, senza particolari difficoltà fisiche. Josh Mayo ha svolto lavoro individuale, seguito dallo staff medico. - ha spiegato il coach di Napoli, Stefano Sacripanti - Non sappiamo quando tornerà a disposizione, non vogliamo assolutamente affrettare i tempi. La settimana prossima continuerà rieducazione e scenderà in campo solo quando sarà pronto. Domani vogliamo capitalizzare la seconda partita interna consecutiva. Siamo contenti dei primi due successi, ma scendiamo in campo anche con l’obiettivo di migliorarci, partita dopo partita, per cercare di diventare sempre più solidi, dopo un precampionato difficile. Al momento la squadra lavora sia in preparazione delle partite, sia sulla mentalità da costruire. Cerchiamo di essere piu responsabili possibili, anche con i comportamenti, per evitare possibili contagi Covid. E’ sicuramente un sacrificio, ma faremo il massimo anche sotto questo aspetto". Napoli-Cento sarà diretta da Alfio Daniele Foti di Vittuone, Andrea Longobucco di Ciampino) e Luca Bartolini di Fano.