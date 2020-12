Crotone - Napoli, un solo dubbio di formazione per Gattuso Il 4-3-3 torna d'attualità e per la sfida allo "Scida" le scelte di formazione sono già fatte

Il Napoli vuole e deve trovare continuità di risultati per rimanere nella scia del Milan. Dopo il 4-0 sulla Roma, vietato abbassare i ritmi e sottovalutare il fanalino di coda Crotone. Lo sa bene la Juventus, che allo “Scida” ha concesso il primo dei soli due punti in classifica ai calabresi; devono tenerlo bene a mente Insigne e compagni. Un solo dubbio di formazione per Gattuso, che dovrà rinunciare ancora a Osimhen. Bakayoko, al rientro dopo un turno di squalifica, e Demme si contendono una maglia da titolare nel rodato 4-3-3, tornato d'attualità. Ospina tra i pali; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa; Fabiàn Ruiz e Zielinski ai lati del vincitore del ballottaggio sopra citato. Infine, il tridente tutto tecnica e imprevedibilità, composto da Lozano, Mertenes e il capitano. Già disegnato l'undici di partenza. Dall'altra parte del campo, Stroppa dovrà ancora fare a meno di Cigarini, ma dovrebbe poter contare su Benali. Magallan, Marrone e Luperto comporranno la linea a tre difensiva,; Reca e Pereira agiranno sulle corsie laterali con Vulic e Petriccione a completare il pacchetto di interni. Il duo offensivo è pressoché obbligato. La velocità di Messias e la fisicità di Simy per provare a impensierire la retroguardia partenopea. Calcio d'inizio alle 18.