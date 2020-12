Napoli, turnover a Crotone e rebus Osimhen L'attaccante nigeriano rischia altre due settimane di stop

Il tour de force tra Italia ed Europa si fa sentire e per il Napoli sarà turnover d'obbligo a Crotone. Allo Scida (calcio d'inizio alle 18) con la conferma del modulo, ma con elementi diversi: Rino Gattuso è pronto a un maxi-cambio nell'undici iniziale per la sfida ai pitagorici, ancora a secco di vittorie nell'avvio in campionato. Per il tecnico azzurro c'è da verificare anche la condizione di chi non è titolare classico. Fastidio al ginocchio destro per Kevin Malcuit e si conferma il rebus dal nome Victor Osimhen. L'infortunio in Nazionale, il rientro con la lussazione alla spalla, continue terapie, presentate dal club anche nell'ultimo report: il nigeriano salta Crotone, ma appare destinato ad altre due settimane di stop. Da inamovibile ad atteso, Osimhen spera di ritrovare quanto prima il terreno di gioco.

Nonostante gli errori sottoporta ad Alkmaar, Andrea Petagna sembra pronto a ricoprire il ruolo di punta centrale nel 4-2-3-1 di Gattuso. Al fianco dell'ex Spal ci saranno Hirving Lozano e Lorenzo Insigne. Dries Mertens rientra nel turnover con la prospettiva di tornare utile in caso di necessità lungo la sfida. Potrebbe essere Piotr Zielinski a fungere da trequartista a Crotone. Riecco Diego Demme in mediana con Fabian Ruiz non al top. In porta, confermato David Ospina, decisivo in Europa League e pronto alla continuità tra i pali.