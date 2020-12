Napoli, poker al Crotone e terzo posto Insigne, Lozano, Demme e Petagna per il 4-0 ai danni dei pitagorici

Il Napoli non sbaglia e passa con decisione allo "Scida": 4-0 contro il Crotone. Poker azzurro con Lorenzo Insigne a sbloccare il match al 31'. Controllo delle operazioni per la conferma del risultato all'intervallo e corsa nella ripresa: al 50' il Crotone resta in dieci per l'espulsione di Jacopo Petriccione e ci pensa Hirving Lozano a firmare il raddoppio. Per evitare dubbi finali è Diego Demme a realizzare il 3-0 al 76'. Negli istanti conclusivi arriva anche la rete di Andrea Petagna. Vittoria a Crotone per gli uomini di Rino Gattuso che volano al terzo posto approfittando del pari dell'Olimpico tra la Roma e il Sassuolo (0-0). Il Napoli risponde alle vittorie di Lazio, Juventus e Inter e attende dal -3 il posticipo domenicale con la capolista Milan ospite della Sampdoria (calcio d'inizio alle 20.45).

Crotone-Napoli 0-4

Marcatori: 31' pt Insigne (N), 13' st Lozano (N), 31' st Demme (N), 46' st Petagna (N).

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (41' st Henrique), Benali (36' st Vulic), Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy (41' st Dragus). All. Stroppa. A disp. Crociata, Djidji, Festa, Golemic, Magallan, Rojas, Riviére, Siligardi, Zanellato.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko (33' st Lobotka), Demme; Lozano (32' st Politano), Zielinski (24' st Mertens), Insigne (33' st Elmas); Petagna. All. Gattuso. A disp. Contini, Ghoulam, Llorente, Maksimovic, Meret, F. Ruiz.

Arbitro: Marinelli.

Espulsi: 5' st Petriccione (C) per gioco falloso.

Ammoniti: Cuomo, Pereira, Reca (C), Koulibaly, Lobotka (N).

Recupero: 2' pt, 3' st.