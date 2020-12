Volley, Gis Ottaviano sconfitta nettamente a Roma Partita senza storia nella capitale, mercoledì recupero di campionato contro Grottazzolina

Nulla da fare per la Gis Ottaviano nella trasferta nella capitale contro la SMI Roma. Match a senso unico e ko senza attenuanti per i campani. I laziali sono partiti forte e hanno chiuso il primo set sul 25 a 16. Nel secondo parziale la musica non è cambiata con la squadra di casa a dettare i ritmi e i campani ancora in difficoltà.

Il 25 a 20 ha praticamente segnato la fine del match perché anche nell’ultimo parziale Roma si è imposta con discreta facilità per 25 a 19. Una sconfitta troppo veloce per la Gis Ottaviano che dovrà riflettere bene sull’atteggiamento avuto nel rettangolo di gioco. Il tempo però è poco perché già mercoledì si tornerà in campo per il recupero contro la Videx Grottazzolina seconda in classifica.

L’avversario è di quelli impegnativi e che porta con se il favore del pronostico, la Gis Ottaviano dovrà però dare una risposta importante dal punto di vita agonistico perché il gruppo ha tutte le carte in regola per fare bene.