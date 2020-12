Napoli, testa alla Real Sociedad. Osimhen ancora ai box Il nigeriano prova a recuperare per il turno infrasettimanale di Serie A (il 16/12) con l'Inter

Guai fermarsi in un momento decisivo tra campionato e coppa. Terzo posto con la vittoria di Crotone, attesa del guizzo utile per il pass sedicesimi in Europa League. Ripresa immediata a Castel Volturno per il Napoli al training center. Lavoro di scarico d'obbligo dopo l'ultimo sforzo compiuto allo "Scida" in una gara in discesa solo nella ripresa con il rosso rimediato da Jacopo Petriccione e il raddoppio con firma Hirving Lozano a blindare 3 punti preziosi nella rincorsa alla zona Champions e alla vetta.

Dal primo allenamento settimanale spunta la conferma delle difficoltà fisiche di Victor Osimhen. L'infortunio rimediato nella seconda pausa Nazionali della stagione costa carissimo al nigeriano, fermo ai box da diverse gare e limitato a terapie con lavoro differenziato tra campo e palestra. L'ex Lille non ci sarà con la Real Sociedad e appare destinato al forfait anche in ottica Sampdoria. Osimhen prova a mettere nel mirino il turno infrasettimanale di Serie A, la gara del 16 dicembre con l'Inter a San Siro.

Rino Gattuso può contare però su un Dries Mertens bomber, ma anche assist-man. Tra Alkmaar e Crotone il belga ha ripresentato alti standard. Giovedì sarà ultimo atto del girone F, alla prima nello "stadio Maradona" con i baschi e la quaterna arbitrale israealiana. Il match sarà diretto da Orel Grinfeld con Roy Hassan e Idan Yarkoni assistenti e Gal Liebovitz quarto uomo.