Napoli Basket ancora senza Mayo. Sacripanti: "Guai fermarsi" Priva dell'americano, ma con l'obiettivo del poker: sfida contro la Stella Azzurra Roma

Il Napoli Basket vive le ore di vigilia della quarta sfida di campionato. Domani, con palla a due alle 18, la Gevi di coach Stefano Sacripanti affronterà la Stella Azzurra Roma per il recupero della prima giornata del girone rosso di Serie A2. Solo lavoro personalizzato e terapie per Josh Mayo, ancora out. Priva di uno dei due americani del roster, ma con l'obiettivo di firmare il 4 su 4: "Aver vinto tre partite su tre è sicuramente un ottimo inizio sia dal punto di vista della classifica, sia per quanto riguarda la fiducia che la squadra ha potuto acquisire. - ha spiegato Sacripanti nel pre-gara - Speriamo di poter continuare a vincere anche domani contro la Stella Azzurra, prima di due trasferte molto difficili come Ferrara e Ravenna. La certezza è che la difesa sta crescendo, giorno dopo giorno, con grande solidità che è la cosa che mi interessa di più. Sono molto soddisfatto della partita giocata contro Cento. Probabilmente è stata la nostra migliore gara disputata. Abbiamo dato dimostrazione di grande maturità sia dal punto di vista difensivo sia della costruzione di gioco. Non vogliamo accelerare assolutamente i tempi per il rientro di Mayo, a breve sosterrà ulteriori esami strumentali. La squadra intanto sta scoprendo i suoi punti di forza, quando sarà disponibile anche Mayo potremo avere un’ulteriore risorsa". Napoli - Stella Azzurra sarà diretta da Antonio Bartolomeo (Cellino San Marco), Pasquale Pecorella (Trani) e Marco Barbiero (Milano).