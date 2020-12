Canottaggio, quattro campani nel Club Olimpico Tokyo 2020 Si tratta dei napoletani Vicino, Di Costanzo, Abagnale e Castaldo

Ci sono anche quattro canottieri campani nel Club Olimpico Tokyo 2020, entrato in vigore dal 2016. Onore riservato ai migliori atleti delle vari discipline olimpiche che, nel corso degli anni, confermano i loro risultati. Tre le categorie di appartenenza: Oro (atleti vincitori di medaglia d’oro ai giochi olimpici), Medagliati (atleti vincitori di medaglia d’argento o di bronzo ai giochi olimpici) ed Elite (atleti classificati al quarto posto ai giochi olimpici e gli atleti non appartenenti alle categorie oro e medagliati che hanno conseguito i risultati sportivi previsti dai parametri specifici della propria disciplina sportiva). Tra i medagliati ci sono i campani Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, che alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 riuscirono nell’impresa di salire sul terzo gradino del podio. Tutti e quattro stanno lavorando sodo per arrivare a Tokyo nelle migliori condizioni possibili per provare il bis, magari salendo sul gradino più alto del podio: il sogno ricorrente di tutti i grandi atleti.