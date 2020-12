Napoli, Insigne si tatua Maradona sulla coscia sinistra "Stadio Diego Armando Maradona", anche la UEFA presenta la nuova intitolazione

Freddo e pioggia come su tutta la penisola. Il Napoli supera tutto e mette ancora più la Real Sociedad nel mirino. Nelle scorse ore, Lorenzo Insigne ha deciso di tatuarsi il volto di Diego Armando Maradona sulla coscia sinistra. Il forte legame tra il passato e il presente, ma anche il futuro del Calcio Napoli: il capitano dei trionfi tra Italia ed Europa e quello dei sogni di rientrare innanzitutto in Champions: un obiettivo che passa per un posto tra le prime quattro, ritrovato con il successo a Crotone, ma anche per l'Europa League.

Giovedì al Napoli basterà un punto per la qualificazione ai sedicesimi della seconda coppa continentale, che regala alla vincitrice il pass per i gironi della Champions League. È un Napoli che non si ferma e che tra due giorni scenderà in campo allo stadio "Diego Armando Maradona". Anche la UEFA ha aggiornato la preview del match sui canali ufficiali.

Nessuna novità per Victor Osimhen se non la conferma del lavoro personalizzato tra campo e palestra e delle terapie per l'attaccante nigeriano, che proverà il rientro per la trasferta di Milano, la gara con l'Inter, in programma mercoledì 16. Kevin Malcuit ha svolto differenziato solo in palestra. I grattacapi per Rino Gattuso non mancano nel tour de force, ma c'è il primo obiettivo da raggiungere, il pass per la fase ad eliminazione diretta in Europa League.

Foto: pagina ufficiale Instagram Valentino Tattoo Studio (Valentino Russo)