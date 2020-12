Poker per il Napoli Basket, superata la Stella Azzurra (73-54) Vetta del girone rosso di Serie A2 con Scafati: campane imbattute, con 8 punti in classifica

Il Napoli non sbaglia e piazza il poker seguendo quanto fatto da Scafati, raggiunta dagli azzurri in vetta alla classifica. Sempre più campana la testa del girone rosso di Serie A2 con Gevi e Givova prime da imbattute con 8 punti. Napoli supera la Stella Azzurra Roma con il risultato di 73-54. Vittoria in tutti i quarti di gioco per gli uomini di coach Stefano Sacripanti con Josh Mayo ancora out per infortunio. Il top-scorer è Jordan Parks, autore di 20 punti.

Serie A2 - Girone Rosso

Quarta Giornata

GeVi Napoli - Stella Azzurra Roma 73-54

Parziali: 24-19, 25-16, 12-8, 12-11

Napoli: Parks 20 (4/8, 2/4), Lombardi 13 (1/3, 2/5), Sandri 11 (1/4, 2/2), Marini 9 (2/3, 1/5), Monaldi 7 (1/2, 1/4), Iannuzzi 6 (3/13, 0/0), Uglietti 5 (1/4, 0/2), Zerini 2 (1/3, 0/1), Klacar (0/0, 0/1), Coralic (0/0, 0/1), Tolino (0/1, 0/0), Matera.

Stella Azzurra: Thompson 17 (6/12, 1/5), Laster 13 (4/11, 1/2), Giordano 8 (2/3, 0/1), Elhadji 4 (2/8, 0/0), Cipolla 3 (1/3, 0/2), Reale 3 (0/1, 0/0), Nikolic 2 (1/2, 0/3), Menalo 2 (0/4, 0/0), Ndzie 2 (1/3, 0/0), Innocenti (0/1, 0/1), Ghirlanda (0/0, 0/1), Fokou (0/1, 0/0).