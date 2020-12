Napoli, Hysaj e Rrhamani di nuovo positivi al Covid La notizia agita il conto alla rovescia per la sfida in Europa League con la Real Sociedad

A poche ore dalla sfida con la Real Sociedad, il Napoli ripiomba nell'incubo a occhi aperti del Covid. Il ciclo di rito di tamponi nasofaringei, effettuati ieri mattina dai componenti del “gruppo squadra” azzurro, ha dato esito negativo per tutti i tesserati, fatta eccezione per Hysaj e Rrahamani, che si sono ripositivizzati e sono stati posti immediatamente in isolamento domiciliare in attese di nuovi esami. Una notizia che agita il conto alla rovescia in vista del match con gli iberici, in programma alle 18,55, allo stadio “Diego Armando Maradona”, valido per l'ultima giornata del girone F di Europa League. Salvo mancata vittoria dell'AZ contro il Rijeka, che garantirebbe la qualificazione pure in caso di sconfitta, Insigne e compagni hanno due risultati su tre a disposizione per accedere ai sedicesimi di finale e sono pronti a vivere la classica gara da dentro o fuori. Non è, ovviamente, tempo di esperimenti per Gattuso, che si affiderà all'undici titolare che gli offre maggiori garanzie. In porta è scontata la conferma di Ospina così come quella di Mario Rui sulla corsia mancina. Probabile maglia da titolare per Maksimovic e due ballottaggi da risolvere: a centrocampo si contendono un posto dall'inizio Fabián Ruiz e Demme mentre per fungere da trequartista destro alle spalle dell'unica punta Mertens piacevole imbarazzo della scelta tra due dei calciatori più brillanti in questo avvio di stagione, Politano e Lozano, in ordine di possibilità di impiego.