Sacs Volley World Napoli, arriva Maisto L'atleta classe 1993 va a rinforzare il team partenopeo che parteciperà al torneo di serie B

La Sacs Team Volley World Napoli, concentrata per l’inizio del campionato di serie B fissato per il week end del 24 gennaio, dopo gli impegni lavorativi sopraggiunti per l’opposto Paolo Iadevito che lo terranno in alcune fasi del campionato lontano dalla palestra, è subito scesa in campo con il DS Comite per reintegrare la rosa a disposizione di Mister Calabrese.

Arriva così in casa SACS l’Atleta classe 93’ Nello Maisto nato nelle giovanili dell’Ercolano e poi maturato nell’Elisa Volley Pomigliano. Nello arriva in casa SACS con tantissimo entusiasmo vista la sua prima esperienza in serie B e l’opportunità di ritrovare nello spogliatoio tanti compagni con cui ha disputato in passato vari campionati giovanili. Nello si unirà al gruppo dopo le visite mediche previste per l’inizio della prossima settimana.

Si ringrazia l’Elisa Volley Pomigliano del Presidente Mino Menna per aver supportato il prestito, e la disponibilità della società Athena Volley che ha dato green light a Nello Maisto il quale avrebbe dovuto disputare con loro il campionato di Serie C.