Napoli, pass sedicesimi. Rrahmani e Hysaj negativi al covid Annuncio del club dopo il tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza

Nella prima notte allo stadio "Diego Armando Maradona", al Napoli basta un punto per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Alla Real Sociedad tocca controllare il risultato di Rijeka e l'impegno dell'Az Alkmaar e l'avvio è basco. Ospina deve respingere la conclusione di William José. Al 24', Zubeldia rischia tantissimo su Lozano: per Grinfeld è tutto regolare e dalla palla inattiva Bakayoko spara sulla rete esterna. Ritrovato entusiasmo per gli azzurri che vengono fuori nel primo tempo e Zielinski conferma l'ottimo momento con un destro potente e preciso. Stop e conclusione che mette fuori causa Remiro: 1-0 Napoli e qualificazione, di fatto, in cassaforte.

Tocca alla Real esporsi nella ripresa nel tentativo di centrare il pass sedicesimi e gli azzurri sprecano in contropiede. Nel recupero, dal rimpallo in area spunta William José: una bomba con il destro che vale la qualificazione per i baschi. Istanti conclusivi con posizioni blindate perché a sorpresa il Rijeka batte l'Az Alkmaar. Napoli e Sociedad avanti, partenopei da primi nel girone. Lunedì sarà sorteggio per i sedicesimi e con il primo posto nel girone F il Napoli evita diverse insidie. Intanto, Rino Gattuso ritrova Amir Rrahmani e Elseid Hysaj, negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza: su twitter l'annuncio del club.