Pallanuoto, A1: Posillipo espugna Firenze all'ultimo respiro Campani primi in classifica a punteggio pieno dopo questa importante vittoria

Il Posillipo espugna Firenze e chiude al meglio in 2020. E’ un sabato positivo per la pallanuoto campana grazie alla vittoria, all’ultimo respiro, dello storico sodalizio partenopeo che resta a punteggio pieno nel girone D con nove punti in tre partite. La squadra di Brancaccio ha dovuto soffrire fino all’ultimo minuto quando ci ha pensato Bertoli, prima a sventare una ghiotta occasione per gli avversari, poi a mettere a segno la rete del definitivo 9 a 8. Alla Nannini sono state le emozioni e proprio all’ultimo respiro Spinelli ha dovuto evitare la beffa su Di Fulvio.

Nonostante la prestazione non brillantissima, la squadra è riuscita a raggiungere l’obiettivo e ora potrà lavorare serenamente per circa un mese. Infatti il torneo di serie A1 si fermerà fino al 16 gennaio quando i partenopei torneranno in acqua tra le mura amiche della Felice Scandone quando ospiteranno la Metanopoli San Donato già battuta all’esordio in campionato.

Florentia-Posillipo 8-9 (1-2, 3-2, 3-4, 1-1)

Florentia: Sammarco, Chemeri 1, Carnesecchi, Benvenuti, Chellini, Sordini, F. Turchini 1, Dani, T. Turchini 1, Ganic 1, Astarita 3, A. Di Fulvio 1, Cicali. All. Minetti

Posillipo: R. Spinelli, Iodice, M. Di Martire 2 (1 rig.), Picca, G. Mattiello 1, J. Lanfranco 1, J. Parrella, Silvestri, G. Di Martire, Bertoli 3, Baraldi 2, Saccoia, Lamoglia. All. Brancaccio

Arbitri: Collantoni e Nicolosi