Napoli, omaggio di Ferrero, Quagliarella e Ranieri a Diego La Sampdoria ai Quartieri Spagnoli al sacrario del "Diez" alla vigilia del match con gli azzurri

Ultimi dettagli pre-gara. Alle 15 sarà prima in Serie A allo stadio "Diego Armando Maradona" per il Napoli, che ospita la Sampdoria. Gli azzurri puntano al tris in campionato con il turnover: spazio ad Alex Meret tra i pali con il ritorno di Kostas Manolas al centro della difesa. Faouzi Ghoulam in fascia, Diego Demme in mediana, Matteo Politano a completare l'attacco guidato dal capitano, Lorenzo Insigne.

Sfida alla Samp, obbligata al riscatto: due punti in cinque partite per i doriani, che hanno reso omaggio a Maradona ai Quartieri Spagnoli con lo stabiese ed ex Napoli, Fabio Quagliarella, il presidente Massimo Ferrero e con Claudio Ranieri. Alla vigilia il tecnico ha svelato un retroscena: "Il primo anno che andai a Napoli provammo, con Ciro Ferrara, a convincerlo a tornare. Parlammo due volte mentre eravamo in ritiro, ma lui aveva deciso di non tornare più. Mi dispiacque molto perché sarebbe stato molto bello allenare un giocatore come lui".

Foto: screenshot video pagina ufficiale Facebook U.C. Sampdoria