Verso Inter-Napoli, tamponi azzurri tutti negativi al covid-19 Annuncio del club sui canali social dopo i tamponi effettuati in mattinata

Hirving Lozano e Andrea Petagna per battere la Sampdoria e il turnover proseguirà. Con le cinque sostituzioni, l'undici titolare può anche non essere stravolto: in corso d'opera, Rino Gattuso può attingere dalla panchina garantendosi risorse preziose nello sviluppo gara e per il Napoli è la vigilia di un match importante. La vittoria con i blucerchiati ha confermato il terzo posto azzurro, di risposta a tutte le prime otto della classifica, vincenti nel turno di campionato, fatta eccezione per il Milan, fermato dal Parma a San Siro. E proprio al "Meazza", domani alle 20.45, sarà sfida per il Napoli, ma con l'Inter. Con i nerazzurri è stato scritto già tanto della fase Gattuso: il ko a Fuorigrotta il giorno dell'Epifania 2020, la vittoria all'andata e il pari a ritorno nella semifinale di Coppa Italia giocata prima e dopo il lockdown, e la sconfitta sul finale della scorsa stagione, il 28 luglio scorso, utile per la Beneamata, da -1 sulla Juventus scudettata con il Napoli ormai solo settimo, ma in Europa grazie al successo in Coppa Italia.

Inter-Napoli può segnare il finale di un anno solare molto particolare e con Victor Osimhen che resta un parziale rebus. Il nigeriano sta meglio, ma salta la trasferta di domani e rischia di dare forfait anche le altre due sfide prima di Natale. Il Napoli non vuole rischiare: punta a ritrovare Osimhen solo con la certezza di non perderlo nel 2021. Intanto, "tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra": questo l'annuncio del club partenopeo sui canali social.