Napoli, assalto al primato: vigilia del match con Ferrara La presenza di Mayo resta in forte dubbio. Sacripanti: "Affronteremo un team solido"

Ancora con il dubbio Josh Mayo, ma con l'obiettivo di tornare in testa con Scafati confermando l'imbattibilità. Domani sarà sfida a Ferrara contro la Top Secret per la Gevi Napoli per il recupero della seconda giornata del girone rosso di Serie A2. Mayo non ha ancora smaltito il problema muscolare, ma raggiungerà la città estense. "Affrontiamo una squadra molto solida. - ha spiegato il coach dei partenopei, Stefano Sacripanti - La Top Secret Ferrara ha due stranieri di altissimo livello e può contare su un mix tra esperienza e gioventù. Noi Siamo sicuramente in una situazione di emergenza ma sappiamo che tutti possono dare un apporto maggiore giocando minuti importanti. Sarà fondamentale continuare la nostra crescita sia dal punto di vista del gioco che della gestione della gara. Ci aspetta una battaglia e misurarci contro una squadra forte come la Top Secret Ferrara sarà sicuramente stimolante".