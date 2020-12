Inter-Napoli, Demme in mediana per sfidare i nerazzurri Alle 20.45 il big match al "Meazza", in palio il secondo posto e tanto altro

Sfida tra big con il secondo posto e tanto altro in palio. Novanta minuti che possono risultare già spartiacque per diversi equilibri, di classifica e di squadra: alle 20,45 il calcio d'inizio di Inter-Napoli. Turnover controllato per Rino Gattuso: le opportunità di cinque cambi su quattro slot nei 90 minuti garantiscono soluzioni in corsa ai tecnici. C'è poi Piotr Zielinski sempre più funzionale e capace di essere collante tra la mediana e il reparto offensivo. Dovrebbero essere comunque tre le modifiche all'undici iniziale rispetto alla gara con la Sampdoria. Ballottaggio Diego Demme - Fabian Ruiz e il tedesco appare in vantaggio sull'iberico: l'ex Lipsia è in crescita netta nel sistema azzurro. Fabian fu il match-winner a San Siro nel primo atto della semifinale di Coppa Italia, ma potrebbe lasciare spazio nel centrocampo nella serata del "Meazza" contro l'Inter da poker in campionato che limita solo parzialmente gli errori commessi in Europa (l'addio alla Champions già nei gironi). L'attacco azzurro è ormai definito: Hirving Lozano, a suon di gol e assist, con Dries Mertens e Lorenzo Insigne. "El Chucky" è la riprova del percorso utile con Gattuso: da enigma a pedina preziosa per i partenopei, che non vogliono fermarsi nell'attesa del ricorso al Coni per il caso Juventus-Napoli. A Milano fischierà Davide Massa di Imperia con il duo Meli-Alassio assistenti (Forneau quarto uomo, al VAR Calvarese e Del Giovane).