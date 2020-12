Basket: verso Ferrara-Napoli, gli estensi aggiungono Dellosto Alle 18 la palla a due: azzurri per il primato e l'imbattibilità senza Mayo

Giornata di recuperi in Serie A2: Casale Monferrato-Verona, Orzinuovi-Biella e Ferrara-Napoli. Obiettivo primato per gli azzurri, da sosta forzata nello scorso weekend e oggi in campo per il match valido come seconda giornata del girone rosso del secondo livello nazionale. Napoli non potrà presentare Josh Mayo sul parquet: l'americano ha raggiunto Ferrara, ma solo per ritrovare il contatto pre-gara. Coach Stefano Sacripanti dovrà fare a meno di uno dei due stranieri anche nel match nella città estense. La Top Secret ha annunciato l'accordo con Nicolò Dellosto: contratto con scadenza giugno 2021 per l'ala triestina, classe 2000, prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, pronto al debutto già nel pomeriggio contro Napoli.

I partenopei puntano a raggiungere la Givova Scafati in vetta alla classifica. Si punta al primato tutto campano da imbattute per confermare la trazione gialloblu e azzurra al raggruppamento. "Una gara stimolante", così Sacripanti ha presentato il match di Ferrara. Il Kleb può contare su Hrvoje Peric e Kenny Hasbrouck, stranieri di valore clamoroso per la categoria e su un nucleo di italiani di primo livello: vero banco di prova per la Gevi dopo il poker calato prima della sosta forzata. La gara sarà diretta dai signori Catani, Boscolo e Bonotto.