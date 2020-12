Rosso Insigne, Lukaku di rigore: Napoli ko con l'Inter (1-0) Palo di Petagna, Handanovic super. Mertens lascia il campo al 16': fuori in lacrime

Tutto in pochi secondi. Al 71' Ospina colpisce Darmian in uscita e Massa fischia calcio di rigore per l'Inter. Dalle proteste spicca il rosso per Insigne e il Napoli si ritrova anche in 10. Al 72' Lukaku non sbaglia dagli undici metri e i nerazzurri passano in vantaggio; il rigore risulterà decisivo. Nonostante l'inferiorità numerica, l'undici di Gattuso non molla, trova il muro di Handanovic nella sofferenza dei padroni di casa.

Palo di Petagna, occasioni per Politano e un ottimo Lozano, ma il Napoli esce sconfitto dal "Meazza". Massimo risultato con il minimo sforzo per l'Inter, a -1 dalla capolista Milan, al secondo 2-2 consecutivo. I partenopei perderanno Insigne nella prossima sfida (domenica sarà altro big match, domenica alle 20.45, con la Lazio) e dovranno valutare quanto avvertito da Mertens, uscito al 16' per un problema alla caviglia. Il belga è uscito in lacrime dal terreno di gioco.

Inter-Napoli 1-0

Marcatori: 28' st Lukaku rig.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (22' st Sensi), Gagliardini, Young (41' st D'Ambrosio); Lukaku, Martinez (32' st Hakimi). All. Conte. A disp. Eriksen, Kolarov, Padelli, Perisic, Radu, Ranocchia, Satriano, Wieser.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui (39' st Ghoulam); Bakayoko (29' st Ruiz), Demme (39' st Elmas), Zielinski (29' st Politano); Lozano, Mertens (16' Petagna), Insigne. All. Gattuso. A disp. Conti, Hysaj, Lobotka, Malcuit, Maksimovic, Meret, Rrahmani.

Arbitro: Massa (assistenti Meli e Alassio, quarto uomo Fourneau, Var Calvarese, Avar Del Giovane).

Espulsi: 27' st Insigne

Ammoniti: Brozovic, Lukaku, Skriniar, D'Ambrosio, Handanovic, Bakayoko, Ospina, Lozano.

Recupero: 2' pt, 4' st.