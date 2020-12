Napoli Basket ko a Ferrara, primo stop in campionato Panni realizza 31 punti e fa volare la Top Secret. Gevi sconfitta senza Mayo, con Parks da 4 punti

La Gevi Napoli non riconquista la vetta. È la Top Secret Ferrara a strappare i due punti nel recupero valido per la seconda giornata del girone rosso di Serie A2. Gli estensi di coach Spiro Leka vince con il risultato finale di 73-69 con l'ultimo quarto decisivo. Napoli subisce ben 27 punti negli ultimi 10 minuti e arriva il primo stop in campionato per gli uomini di coach Stefano Sacripanti. Ferrara, priva di Hrvoje Peric, è guidata da Alessandro Panni, autore di 31 punti, coadiuvato da Tommaso Fantoni (14) e Patrick Baldassarre (11), che cancellano i tanti errori al tiro di Kenny Hasbrouck (2 su 14). A Napoli, ancora senza Josh Mayo e con Jordan Parks da soli 4 punti, non bastano i 19 di Eric Lombardi e gli 11 di Diego Monaldi. Nel girone rosso, la Givova Scafati resta in vetta e unica imbattuta (5 su 5), la Gevi è seconda con quattro vittorie e una sconfitta.

Serie A2 - Girone Rosso

Seconda Giornata (recupero)

Top Secret Ferrara - GeVi Napoli 73-69

Parziali: 24-23, 14-16, 8-12, 27-18

Ferrara: Panni 31 (5/6, 4/5), Fantoni 14 (5/10, 0/0), Baldassarre 11 (2/6, 2/5), Zampini 8 (1/3, 1/2), Hasbrouck 5 (1/8, 1/6), Vencato 2 (1/4, 0/2), Filoni 2 (1/4, 0/1), Ugolini, Dellosto (0/0, 0/1), Petrolati, Fabbri, Peric. All. Leka.

Napoli: Lombardi 19 (6/7, 2/5), Monaldi 11 (2/4, 2/6), Marini 9 (0/3, 1/6), Iannuzzi 8 (4/5, 0/0), Zerini 6 (3/4, 0/1), Sandri 6 (3/4, 0/5), Uglietti 6 (2/5, 0/1), Parks 4 (2/5, 0/3), Mayo, Coralic, Grassi, Klacar. All. Sacripanti.