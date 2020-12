Napoli, ecco quando potrebbe rientrare Mertens Intanto, il club azzurro è alla finestra per un possibile colpo da novanta nel mercato di gennaio

Un po' di fortuna nella sfortuna. Il Napoli ha potuto tirare un mezzo sospiro di sollievo leggendo l'esito degli accertamenti alla caviglia sinistra a cui si è sottoposto Dries Mertens in seguito all'infortunio rimediato al “Meazza”, in occasione della sfida contro l'Inter. Trauma distorsivo tra il primo e il secondo grado con interessamento del comparto mediale. Evitati danni ossei, a tendini o legamenti. Lo stop sarà prolungato, ma poteva andare decisamente peggio, come testimoniato dalle lacrime che hanno accompagnato la sua uscita, al quarto d'ora, dal rettangolo di gioco. Tant'è che c'è già una data, seppur approssimativa, che potrebbe coincidere con il ritorno in campo del bomber più prolifico nella storia azzurra. Mertens potrebbe rientrare il 10 gennaio, una decina di giorni prima della sfida con la Juventus per la Supercoppa Italiana e sette giorni dopo Cagliari – Napoli, match di campionato che sancirà l'inizio degli impegni ufficiali nel 2021. A proposito di gennaio, le attenzioni non sono, ovviamente, rivolte solo alle partite, ma anche al calciomercato. Non è un mistero che, dopo gli attriti con Gasperini, Gomez possa lasciare l'Atalanta già nella prossima finestra di trattative. Intorno all'argentino può scatenarsi un'asta. Il Milan è in prima fila per assicurarsi le prestazioni del gioiello degli orobici; Roma, Lazio, Inter e PSG, in rigoroso ordine alfabetico, sono alla finestra, ma pure il Napoli sta monitorando la situazione per capire se ci siano i margini sufficienti per piazzare l'affondo risolutivo.