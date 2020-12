La GeVi Napoli cancella subito Ferrara, travolta Ravenna 54-69 Agli uomini di coach Sacripanti l'anticipo dell'ottava giornata del girone rosso di Serie A2

La GeVi Napoli Basket ha riscattato la sconfitta maturata lo scorso mercoledì sul parquet di Ferrara sbancando, con il finale di 54-69 (17-18, 13-13, 10-20, 14-18), il PalaCosta. Battuta Ravenna. Gli uomini di coach Sacripanti agganciano momentaneamente, in testa alla classifica del girone Rosso, la Givova Scafati, che domani, alle 15,30, sarà di scena a Forlì per inaugurare il quadro domenicale delle gare valide per l'ottava giornata della regular season.