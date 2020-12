Napoli, riscatto a Ravenna: vittoria dedicata a Sacripanti Finale di 54-69 senza Mayo e il coach: l'abbraccio della squadra per il tecnico

La Gevi Napoli, priva ancora di Josh Mayo, vince a Ravenna contro la OraSì: finale di 54-69 e gli azzurri agganciano momentaneamente la Givova Scafati (impegnata alle 15.30 sul parquet di Forlì) al primo posto del girone rosso di Serie A2. Napoli dedica la vittoria a coach Stefano Sacripanti. "La Gevi Napoli Basket, a nome del Presidente Federico Grassi, dell’AD Alfredo Amoroso, del socio Francesco Tavassi e del General Manager Antonio Mirenghi, nonché dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti, esprime profondo cordoglio e vicinanza al Coach Sacripanti per la scomparsa del caro padre". Ulteriore ricordo e abbraccio virtuale a fine gara, in sala stampa, da parte di Grassi e del roster e dello staff partenopeo. Jordan Parks torna protagonista con 16 punti e risulta top-scorer e decisivo per la vittoria. Doppia cifra anche per Pierpaolo Marini, Eric Lombardi e Diego Monaldi. A Ravenna non bastano i 15 punti di Davide Denegri e Ra'shad James.

Serie A2 - Girone Rosso

Ottava Giornata

OraSì Ravenna - GeVi Napoli 54-69

Parziali: 17-18, 13-13, 10-20, 14-18

Ravenna: Denegri 15 (3/6, 2/2), James 15 (1/7, 4/6), Givens 9 (3/9, 1/2), Oxilia 6 (3/5, 0/3), Venuto 4 (2/4, 0/3), Chiumenti 3 (0/3, 0/0), Maspero 2 (1/1, 0/2), Simioni (0/1, 0/1), Laghi, Vavoli, Cinciarini, Buscaroli.

Napoli: Parks 16 (4/7, 2/6), Marini 15 (4/7, 1/5), Lombardi 13 (3/5, 1/3), Monaldi 10 (2/5, 2/5), Iannuzzi 7 (3/7, 0/0), Zerini 6 (3/5, 0/1), Uglietti 2 (1/1, 0/2), Sandri, Mayo, Coralic, Grassi, Klacar.