Napoli, Petagna e Politano con Lozano per sfidare la Lazio Il messicano è stato il migliore a San Siro. Continuità di modulo

Andrea Petagna e Matteo Politano per superare l'infortunio di Dries Mertens e la squalifica di Lorenzo Insigne: conferma del modulo, la profondità della rosa per cancellare il ko di San Siro con l'Inter nel secondo big match consecutivo. Alle 20.45 sarà sfida con la Lazio per il Napoli e Rino Gattuso non stravolge i piani. Il turnover e i cinque cambi hanno garantito spazio a tutte le pedine e il tecnico riparte dalle certezze. Voglia di riscatto per l'ex Spal, decisivo con la Sampdoria e da rimpianti al "Meazza" per il palo colpito nel recupero, che sarà al centro dell'attacco con esterni Hirving Lozano, il migliore in campo per il Napoli mercoledì scorso e Politano, murato ottimamente da Samir Handanovic, capace di cancellare il gol dell'ex. Anche dall'altra parte ci sarà voglia di rilancio. Dopo il pari di Benevento e il ko con il Verona, la Lazio è chiamata al successo per riproporsi in forza anche in campionato con un percorso condizionato dallo sforzo Champions. Lazio-Napoli sarà diretta da Orsato di Schio (assistenti Tegoni e Ranghetti, quarto uomo Chiffi, al VAR Mazzoleni e Vivenzi).