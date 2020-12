Napoli ko, 2-0 Lazio. Gattuso perde Koulibaly e Lozano Biancocelesti avanti al 10' e da raddoppio in avvio di ripresa. Martedì il Coni su Juve-Napoli

Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, che dopo Milano va ko a Roma contro la Lazio. In apertura il gol di Ciro Immobile, in avvio di ripresa il raddoppio di Luis Alberto: i biancocelesti firmano il successo del rilancio e confermano le difficoltà degli azzurri sul finale del 2020. Difficoltà fisiche per il Napoli. Rino Gattuso, in panchina, ma limitato dal problema all'occhio destro, perde Kalidou Koulibaly (problema muscolare e sostituzione al 10' della ripresa) e Hirving Lozano (infortunio alla caviglia sinistra ed esami strumentali alla clinica Villa Stuart per il messicano). Gattuso è già costretto a fare a meno di Dries Mertens (almeno 3 settimane di stop per il belga) e Victor Osimhen (out dalla sosta Nazionali). Mercoledì, alle 20.45, il Napoli ospiterà il Torino con il rientro di Lorenzo Insigne dopo il turno di squalifica scontato con l'assenza all'Olimpico. Per martedì è atteso l'esito del ricorso su Juve-Napoli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni da parte del club partenopeo.

Lazio-Napoli 2-0

MarcatorI: 9' pt Immobile, 11' st Luis Alberto

Lazio (3-5-2): Reina; L. Felipe (40' st Patric), Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic (40' st Akpa Akpro), Escalante (35' st Cataldi), L. Alberto, Marusic; Caicedo (22' st Muriqi), Immobile (35' st Pereira). All. S. Inzaghi. A disp. Strakosha, Alia, Armini, Adeagbo, Acerbi, Franco, Anderson.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly (10' st Manolas), Maksimovic, Mario Rui (19' st Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko (19' Lobotka), Zielinski; Politano (10' st Elmas), Petagna, Lozano (29' st Malcuit). All. Gattuso. A disp. Meret, Contini, Rrahmani, Hysaj, Demme, Llorente.

Arbitro: Orsato.

Ammoniti: Hoedt, Escalante, Immobile, Lazzari (L); Lozano, Koulibaly, Lobotka (N).

Recupero: 1' pt, 4' st.