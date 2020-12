Juve-Napoli, attesa per l'esito al Collegio di Garanzia Coni Riprogrammazione del match, il solo "+1" o la conferma delle decisioni in ambito FIGC: si decide

Il ko all'Olimpico ha determinato la scelta societaria del ritiro punitivo. C'è da stringere i denti per l'ultimo appuntamento del 2020, la gara casalinga con il Torino, da non fallire per restare in scia con lo sguardo rivolto al Foro Italico. È la giornata della sentenza sul caso Juventus-Napoli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La cassazione sportiva, a sezioni riunite, si pronuncerà sul 3-0 a tavolino (la vittoria bianconera per l'assenza degli azzurri allo Stadium) e sul -1 in classifica inflitto come aggravante per quanto accaduto nel weekend del 3 e del 4 ottobre scorso. La conferma dell'esito in ambito FIGC con la decisione del giudice sportivo e la sentenza della Corte Sportiva d'Appello o il ribaltone, parziale (con il punto restituito in classifica) o completo (con la riprogrammazione del match e il +1): tutto in gioco nella Capitale, nell'attesa di un nuovo Juventus-Napoli, in programma il 20 gennaio, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Rino Gattuso punta sul recupero di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens per la Supercoppa Italiana e ritrova il solo Lorenzo Insigne verso la sfida con il Toro, in programma domani, alle 20.45. In conferenza stampa, alla presentazione del calendario, il capitano azzurro è stato chiaro: l'obiettivo è la reazione di squadra ammettendo l'errore commesso a San Siro, non da leader in un momento critico della stagione.