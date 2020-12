Juve-Napoli, ricorso accolto: le reazioni De Laurentiis: "Il Napoli segue sempre le regole". De Magistris: È fatta giustizia"

"Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole". Ecco il commento del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Ricorso partenopeo accolto: Juventus-Napoli sarà giocata (il 13 gannaio appare come la data utile per la riprogrammazione dell'incontro). "Accolto il ricorso del Napoli contro la ingiusta vittoria a tavolino a favore della Juve. Ora si gioca a calcio e si va a vincere sul campo. È fatta giustizia": questo, invece, il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Intanto, per gli azzurri è la vigilia della sfida casalinga contro il Torino. Al "Maradona" obbligo del riscatto per gli uomini di Rino Gattuso dopo i due ko consecutivi contro Inter e Lazio.