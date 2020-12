Napoli, sfida al Torino per chiudere il 2020 con una vittoria Juve ko con la Fiorentina. Al Maradona con l'obiettivo del +3 sui bianconeri e del rilancio pieno

Quota 24, un punto in più e di ripartenza, ma con l'obbligo di chiudere il 2020 con una vittoria. Alle 20.45 termina il ciclo di gare dell'anno solare: il Napoli ospiterà il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. Nell'elenco dei convocati spuntano il recupero di Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano, che però dovrebbero restare fuori dall'undici titolare. Sarà un gennaio d'alta tensione con la ripartenza delle gare ufficiali già fissata per il giorno 3. Il tour de force proseguirà poco dopo l'avvio del 2021 con la Supercoppa Italiana e la sfida alla Juventus anche in campionato dopo la decisione assunta dal Collegio di Garanzia del Coni. In un istante volano via il ko per 3-0 a tavolino e il -1 in classifica.

Bianconeri sconfitti ieri dalla Fiorentina e il Napoli ha la possibilità di staccare di 3 punti la Vecchia Signora, al netto del ritardo su Milan e Inter, causato dalle ultime due sconfitte. Si cerca la data migliore per il recupero del match valido per la terza giornata. Si pensa a far slittare la Supercoppa, fissata per il 20 gennaio, da sfruttare per il campionato. Gli impegni europei aumentano il traffico (si rischia anche un differimento a maggio).

Intanto, il caso Juventus-Napoli resta aperto per altri aspetti, come l'interpretazione del protocollo nei primi mesi di campionato e il rispetto delle norme e della "bolla" preventiva al riscontro di tesserati positivi. Juve-Napoli si gioca, ma per la FIGC ci sono dettagli da aggiornare nella vicenda.