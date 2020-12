Napoli, Insigne risponde a Izzo: solo 1-1 con il Torino Gattuso: "Ci teniamo stretto il pari. Non è facile giocare ogni 3 giorni per mesi"

Il 2020 del Napoli si chiude con un pareggio. Risultato di 1-1 con il Torino allo stadio "Diego Armando Maradona". Azzurri sotto al 56' con la rete granata firmata dall'ex, Armando Izzo: diagonale di controbalzo vincente per superare Alex Meret e l'1-0 del Toro. Il Napoli evita la sconfitta in pieno recupero. Ci pensa Lorenzo Insigne a impattare con il destro per battere Salvatore Sirigu e l'1-1 finale. Due sconfitte e un pareggio negli ultimi tre turni e il Napoli completa l'anno solare con 25 punti per il quinto posto, a -9 dal Milan capolista.

"È un pari che ci teniamo stretto avendo rischiato tanto". Ecco le riflessioni di Rino Gattuso nel post-gara: "Siamo arrivati scarichi e mancano giocatori importanti. Scendere in campo al ritmo di un match ogni 3 giorni per mesi si avverte di fisico e mente. La condizione deve essere al top e ora non è così. Anche per me non è un momento facile per il problema all'occhio, ma va meglio e ho voglia di reagire. La squadra non brilla, ma prendiamoci questo punto e ripartiamo per il 2021".

Napoli-Torino 1-1

Marcatori: 56' Izzo, 92' L. Insigne

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (71' Mario Rui), Demme (30' Elmas), Bakayoko (71' Fabian Ruiz), Politano (63' Lozano), Zielinski, Insigne, Petagna (71' Llorente). A disp.Ospina, Contini, Rrahmani, Malcuit, Ghoulam, Lobotka. All. Gattuso

Torino: Sirigu, Izzo, Buongiorno, Bremer, Singo, Lukic (89' Meite), Rincon, Linetty (94' Segre), Rodriguez (88' Vojvoda), Verdi, Belotti (88' Zaza). All. Giampaolo

Arbitro: Valeri di Roma

Ammoniti: Elmas (N), Di Lorenzo (N), Bakayoko (N) , Linetty (T) , Buongiorno (T)