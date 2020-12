Boxe: Carini in raduno con la Nazionale dal 27 dicembre Cinque giorni di allenamenti ad Assisi per la napoletana che punta alla qualificazione Olimpica

Non c’è più tempo da perdere. La pandemia ha già rallentato troppo il percorso delle pugili italiane che ora devono recuperare. Per questo dal 27 al 31 dicembre, le azzurre saranno in raduno al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi. Tra le convocate c’è anche Angela Carini che si candida a vivere un 2021 da grande protagonista. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi e lavora intensamente per conquistare la qualificazione. A Londra tornerà sul ring proprio per taccare il biglietto per il Giappone. Oltre alla Carini, ad Assisi ci saranno anche Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Bianca Voglino, Alessia Mesiano, Irma Testa, Assunta Canfora e Flavia Severin. Il gruppo sarà seguito dallo staff tecnico composto da Laura Tosti e Riccardo D’Andrea.