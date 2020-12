Napoli, un 2021 da tre sfide con la Juve e il rebus Milik Ore di riposo, poi la squadra azzurra metterà il Cagliari nel mirino: sfida il 3 gennaio

Il botta e risposta sull'asse Napoli-Torino, sponda Juventus si riaccende. Il caso Juve-Napoli produce effetti sulla classifica e attese lungo il 2021 in chiave Supercoppa Italiana, ma anche e soprattutto di recupero del match di campionato. Al centro della discussione tra Napoli e Juve c'è anche Arek Milik, pronto a salutare la città partenopea con la Vecchia Signora all'orizzonte del polacco. Per quanto in rottura prolungata nel rapporto con l'attaccante, ADL non vuole abbassare le pretese per una cessione a gennaio. C'è poi la crisi di risultati improvvisa a condizionare il Natale azzurro. Due sconfitte e un pareggio costringono al gap dalla prima della classe. I risultati di dicembre limitano l'azione verso la zona Champions, obiettivo primario posto da Rino Gattuso sin dal ritiro. Il tecnico si ritrova a fronteggiare anche un serio problema personale, la miastenia all'occhio destro. Parole di carica anche per l'ambiente nel post-gara di Napoli-Torino, punto di non ritorno sul finale del 2020, ma con l'ambizione di ricaricarsi verso la ripresa e il primo match del nuovo anno, la trasferta di Cagliari, il 3 gennaio alle ore 15.