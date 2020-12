Il Maradona si rifà il look con la scritta "Napoli" Via al riposizionamento di 1400 sediolini. Al vaglio i progetti per la statua del Pibe de Oro

Sosta natalizia, in campo, ma appena al di fuori dello stesso, con l'augurio che il 2021 coincida con il ritorno sugli spalti dei tifosi, il “Maradona” si prepara a essere oggetto di un intervento di restyling. Millequattrocento sediolini saranno, infatti, riposizionati nell'anello superiore del settore “Distinti” andando a comporre, in bianco su sfondo azzurro, la scritta "Napoli". Una miglioria che avrà un doppio effetto positivo. In primis, quello di rendere immediatamente e maggiormente identificabile lo stadio di Fuorigrotta, non di meno di garantire un effetto ottico utile a far sembrare meno vuoto l'impianto sportivo. I lavori dureranno 15 giorni, il Comune li ha affidati alla stessa ditta che si è occupata della sostituzione delle sedute individuali in occasione delle Universiadi. Intanto, la commissione comunale si appresta a valutare i progetti prevenuti per realizzare la statua del Pibe de Oro all'esterno del "tempio" dei supporter. Per quanto riguarda il calcio giocato, in occasione della sfida del 3 gennaio, in trasferta, contro il Cagliari, Gattuso dovrebbe riavere al top Lozano, ma non ancora Koulibaly. Il difensore senegalese, acciaccato, resta in dubbio per la sfida con i sardi. Lo staff medico sarebbe orientato a evitare di correre rischi facendo slittare il suo ritorno in concomitanza con la gara casalinga, nel giorno dell'Epifania, contro lo Spezia.