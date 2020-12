Napoli, c'è San Severo. Grassi: "Chiudere bene il 2020" Il presidente della GeVi: "Mi auguro che il 2021 ci restituisca ai nostri tifosi"

Torna in campo la GeVi Napoli Basket che domani affronterà, nella gara valida per la nona giornata di regular season del girone Rosso di Serie A2, la Cestistica Allianz San Severo. Al PalaBarbuto, porte rigorosamente chiuse e palla a due alle 17.

I ragazzi di coach Sacripanti, dopo l’importante vittoria a Ravenna, vogliono chiudere nel miglior modo possibile l’anno 2020. Dall'altra parte del campo ci sarà una formazione ostica, reduce dalla vittoria interna sulla Top Secret Ferrara.

Le due squadre si sono affrontate già due volte in stagione. Nella prima sfida, al Trofeo Irtet di Caserta, gli azzurri si imposero per 104-70 (Marini 24), nella gara di SuperCoppa nuovo successo per la GeVi, 68-56 il finale, 18 per Parks.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Alberto Maria Scrima (Catanzaro), Michele Centonza (Grottamare) e Francesco Praticò (Reggio Calabria).

“’È stato un 2020 davvero strano a causa della pandemia. In questa nuova stagione siamo partiti bene, abbiamo pagato solo il finale della gara di Ferrara. La squadra è fatta da giocatori e persone di altissimo livello. Un gruppo unito che crede nell’obiettivo finale della stagione. Vorrei ringraziarli anche per il comportamento da grande professionisti che stanno avendo. Domenica, probabilmente, vedremo finalmente debuttare Josh Mayo, anche se per pochi minuti. Ringrazio anche Coach Sacripanti che ci sta aiutando tanto anche sul settore giovanile, sta facendo un lavoro incredibile. Ora siamo attesi da gare difficile a partire da domenica con San Severo prima di due trasferte contro due squadre davvero forti quali Scafati e Forlì. Speriamo, con il nuovo anno, di poter riabbracciare anche il nostro pubblico. Appena si potrà, saremo pronti a rispettare tutte le procedure per permettere l’ingresso dei tifosi.” ha dichiarato il presidente Federico Grassi.