Napoli, Osimhen a gennaio: il recupero per la Supercoppa Nessuna accelerazione per il rientro con la condizione fisica ottimale

Risultati negativi nell'ultimo mese, a causa delle due sconfitte e del pareggio sul finale dell'anno solare, ma non ci sono dubbi sul rinnovo di Rino Gattuso. Sembrava tutto definito per l'annuncio entro il 31 dicembre, ma l'ok definitivo ci sarà solo nel 2021. Nessuna modifica particolare, ma gli ultimi dettagli saranno limati nelle prime settimane del nuovo anno. Il tecnico non ha mai chiesto accelerazioni: tutto arriverà nei tempi previsti, ma senza rincorse con alcuni nodi da sciogliere sul contratto. Per Gattuso non è un momento semplice per la miastenia all'occhio destro.

Nell'ultima conferenza del 2020, ha caricato l'ambiente verso la ripresa con la speranza di ritrovare quanto prima Victor Osimhen. Il nigeriano è fermo dall'infortunio rimediato in nazionale nella seconda pausa stagionale per i club. Il gol a Bologna, poi un percorso riabilitativo che però non hanno garantito il recupero pieno per il ritorno in campo: Osimhen potrebbe risultare jolly nel mese di gennaio soprattutto verso la Supercoppa Italiana contro la Juventus, la prima di tre sfide con i bianconeri nella seconda parte della stagione e con la Vecchia Signora si inserisce anche il profilo di Arek Milik. Per martedì è fissata la ripresa della preparazione.