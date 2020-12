Basket, Napoli domina: San Severo ko 76-55 Tre quarti con allungo e controllo nell'ultimo periodo per gli uomini di coach Sacripanti

Il Napoli Basket non sbaglia e supera la Cestistica San Severo con il risultato di 76-55 nel match valido per la nona giornata del girone rosso di Serie A2. Parziali di 20-8, 20-11, 25-18 e 11-18 che dimostrano la forza partenopea con l'allungo costante e il controllo negli ultimi dieci minuti. Distribuzione dei punti per il roster di coach Stefano Sacripanti: 15 i punti di Eric Lombardi, miglior realizzatore azzurro. Doppia cifra anche per Jordan Parks (12) e Pierpaolo Marini (10). Esordio con 9 punti per Josh Mayo. Napoli è prima in compagnia di Forlì, vincente in trasferta sull'Eurobasket Roma e in attesa di Scafati, impegnata a Cento.

Serie A2 - Girone Rosso

Nona Giornata

GeVi Napoli - Allianz Pazienza Cestistica San Severo 76-55

Parziali: 20-8, 20-11, 25-18, 11-18

Napoli: Eric Lombardi 15 (3/3, 3/5), Parks 12 (4/7, 1/3), Marini 10 (2/4, 2/4), Mayo 9 (2/2, 1/2), Klacar 7 (2/2, 1/1), Iannuzzi 6 (3/4, 0/0), Zerini 6 (1/1, 1/1), Uglietti 6 (0/2, 0/1), Monaldi 5 (1/1, 1/6), Sandri (0/4, 0/4), Coralic, Tolino.

San Severo: Ogide 18 (6/13, 1/6), Di Donato 15 (2/4, 3/4), Ikangi 5 (1/6, 0/3), Jones 5 (1/4, 0/2), Mortellaro 4 (1/2, 0/0), Antelli 2 (1/4, 0/1), Buffo 2 (1/3, 0/2), Angelucci 2 (0/0, 0/2), Pavicevic 2 (0/3, 0/0), Petrushevski (0/0, 0/1), Contento.