Juve-Napoli, tre gare e un calendario da ridefinire Supercoppa Italiana e le sfide di campionato: attesa anche per il mercato

Tre match tra campionato e Supercoppa Italiana, ma anche i profili di Arek Milik e Fernando Llorente: Juventus-Napoli si riaccende e Firenze è luogo di incontri per impegni di Lega Serie A e tanto altro. Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis hanno parlato anche di mercato e di calendario nell'appuntamento utile per definire il piano diritti tv. La finale di Supercoppa è in programma il prossimo 20 gennaio al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia. Va recuperata la gara valida per la terza giornata del campionato: c'è l'ipotesi del 13 febbraio, che al momento è la data del ventiduesimo turno, ovvero del match di ritorno.

Juventus-Napoli al posto di Napoli-Juventus, che slitta alla prima occasione utile lungo la stagione o a fine campionato: si studia la miglior soluzione. In chiave mercato, la Juve va a caccia di una punta, ha avuto contatti diretti con Milik nella gestione Sarri e rinnova l'interesse per l'attaccante polacco, fuori dal progetto tecnico azzurro e in scadenza a giugno 2021. C'è poi Llorente, altro esubero della rosa partenopea e che ha già vestito la maglia bianconera. È ormai tutto pronto per la ripresa degli allenamenti, fissata per domani a Castel Volturno con il Cagliari e la prima sfida del 2021 nel mirino.