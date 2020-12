Volley, A3: Ottaviano ko nella tana del Palmi Netta sconfitta per i campani penalizzati dall'infortunio del proprio palleggiatore

Trasferta amara nella tana della Pallavolo Franco Tigano di Palmi per la Falù Gis Ottaviano. Nell’ultimo match del 2020 gli uomini di coach Mosca sono rimasti in partita solo nel primo set. La compagine campana ha provato a stringere i denti al cospetto di una formazione che almeno sulla carta doveva essere alla propria portata.

A decidere la sfida è stato l’infortunio del palleggiatore Piazza che ha tolto agli ospiti trame di gioco importanti. Palmi ha vinto il primo parziale 25 a 22 per poi concludere l’opera con il secondo (25-13) e il terzo (25-15) set vinti in maniera ancora più netta. Per la Gis Falù Ottaviano si chiude così il 2020 con l’ottavo posto in classifica con 13 punti e tanti rimpianti per alcuni match dove si poteva fare meglio. I partenopei torneranno in campo il 10 gennaio con il big match contro l’Abba Pineto, seconda forza del girone Blu del campionato maschile di serie A3 con 23 punti.