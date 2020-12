Napoli, attesa Osimhen. Su Milik non c'è solo la Juventus Ultime 48 ore per rimborsi e voucher relativi alla gara Napoli-Inter della Coppa Italia 2019/2020

Victor Osimhen risulta indisponibile dalla seconda pausa nazionali. L'infortunio rimediato con la Nigeria l'ha costretto ai box per tutto il finale del 2020 e resta indefinito il percorso di recupero utile per il ritorno in campo. L'attaccante, che oggi festeggia 22 anni, rientrerà a Napoli, ma potrebbe tornare in Belgio e proseguire nel lavoro che consentirà all'ex Lille di superare il problema alla spalla destra. È il giorno del rientro azzurro a Castel Volturno: nel mirino del Napoli c'è la prima sfida del 2021, la trasferta di Cagliari, in programma domenica, alle 15, alla Sardegna Arena.

Si guarda anche al mercato e su Arek Milik non ci sono solo Juventus e Roma. Spunta anche l'Atletico Madrid. Diego Costa vuole uscire dal contratto con i colchoneros per motivi familiari e Diego Simeone pensa al polacco per sostituire l'ispano-brasiliano. Per il Napoli ecco la soluzione migliore in ottica cartellino con un valore che si aggira tra i 15 e i 20 milioni nonostante il contratto in scadenza a giugno 2021.

Voucher e rimborsi Napoli-Inter, il comunicato del club: "La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019/20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter che era in programma il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che mancano 48 ore alla scadenza del termine fissato per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia. Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di interesse, di affrettarsi per concretizzare le predette attività. Per le istruzioni operative si rimanda a quanto già presente sul sito www.sscnapoli.it e https://www.rimborso.info/".