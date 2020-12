Napoli, da Hysaj a Milik: il punto sul mercato in uscita Futuro lontano dalla Campania anche per Maksimovic, in scadenza come i suoi compagni di squadra

Ruoli diversi, stessa scadenza di contratto. Il futuro di Hysaj, Maskimovic e Milik è lontano da Napoli. Sul nazionale albanese c'è la Roma, che sarebbe ben lieta di inserirlo nel proprio organico a parametro zero. Destinazione gradita al terzino ex Empoli su cui è, però, piombato anche lo Spartak Mosca. Non è da escludere un'accelerazione dei russi che permetterebbe al club azzurro di monetizzare la sua partenza. Sul centrale serbo è, invece, puntato il mirino dell'Inter. Per quanto riguarda l'attaccante polacco rischia, invece, di scatenarsi un'autentica asta. L'Atletico Madrid è pronta a lanciare l'assalto dopo aver salutato Diego Costa, svincolato per motivi personali. C'è l'ok del calciatore. I 15 milioni di euro chiesti dal presidente De Laurentiis per lasciar partire subito Milik sono ampiamente alla portata degli iberici, che puntano, però, a ridurre le pretese partenopee tra gli 8 e i 10 milioni pur essendo disposti a porre in essere l'investimento per bruciare la concorrenza delle altre big europee, che lavorano, sottotraccia, per assicurarselo gratis a giugno. La Juventus ha in mano da tempo un'intesa quinquennale da 5 milioni a stagione; il Barcellona deve colmare la casella lasciata vuota da Suarez e non ancora riempita, la stessa Inter lo ritiene ideale per il ruolo di vice Lukaku, ma pure per disegnare un reparto avanzato fisico affiancando, all'occorrenza, l'ex Ajax al colosso belga. Non è poi un mistero che il Totthenam ci abbia fatto più di un pensiero. Tutti pazzi per Milik, pezzo pregiato del mercato di gennaio.