Asse Napoli-Chelsea, dopo Bakayoko c'è Emerson Palmieri Prestito del francese in estate, si avvicina l'italo-brasiliano, protagonista in azzurro

L'affondo per Emerson Palmieri, ma tutto passa per la cessione di Arek Milik. Un mercato di scambi e con pochi acquisti: il covid-19 condiziona anche i movimenti della sessione invernale. Non solo quelli che chiamano in causa il Napoli, ma è tutto il calcio italiano a risentire del momento. La società partenopea è disposta a salutare Milik, ma valuta il cartellino almeno 15 milioni di euro. Il contratto del polacco scadrà il 30 giugno prossimo e c'è l'Atletico Madrid a seguire la punta per sostituire Diego Costa.

Dall'uscita dal reparto avanzato (c'è anche Fernando Llorente in attesa) all'entrata sull'out. Dopo Tiemoue Bakayoko l'asse Napoli-Chelsea potrebbe rinnovarsi come in estate. C'è Emerson Palmieri pronto a salutare i Blues. Nella gestione Lampard pochi minuti di impiego per l'esterno sinistro, protagonista invece con la maglia della Nazionale. L'italo-brasiliano vuole giocare e il Napoli sembra superare l'Inter, da tempo su Emerson, ma mai entrata decisa nella trattativa con il Chelsea. Le voci di addio per Faouzi Ghoulam, ma anche per Mario Rui rafforzano il progetto d'ingresso per il classe '94, già visto in Italia con le maglie di Palermo e Roma. Il Napoli ha messo il Cagliari nel mirino con la ripresa della preparazione allo stadio "Diego Armando Maradona" con Kalidou Koulibaly che ha svolto terapie e differenziato e con Diego Demme da lavoro fisico con la squadra e personalizzato in campo.