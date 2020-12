Napoli, Milik a un passo dall'Atletico Madrid Osimhen torna in Italia. Assalto a Emerson Palmieri, possibile una cessione eccellente

Gattuso e il Napoli sono pronti a riabbracciare Victor Osimhen, atteso a ore nel capoluogo campano. Ultimo giorno di terapie in Belgio per l'attaccante, che non gioca una partita con gli azzurri dallo scorso 8 novembre. Dopo il gol decisivo al “Dall'Ara”, contro il Bologna, l'ex Lille si è lussato la spalla destra con la Nazionale nigeriana, ma intravede ormai lo striscione del traguardo per quanto riguarda il suo ritorno in campo. Con ogni probabilità, Osimhen non avrà più modo di allenarsi con Arek Milik, a un passo dalla cessione all'Atletico Madrid. Il centravanti è in scadenza di contratto e nel gioco delle parti si sta riducendo il margine di tempo del club partenopeo per monetizzare nei limiti del possibile, dopo un lungo tira e molla, la sua partenza. De Laurentiis ha ribadito la richiesta di 15 milioni di euro per cedere subito l'ariete polacco garantendo agli iberici di battere la concorrenza della folta schiera di big europee che puntano ad assicurarselo a parametro zero da luglio; i colchoneros offrono 8 milioni per non aggiungersi alla lista delle pretendenti che stanno trattando direttamente con il calciatore. Sul fronte entrate è forte il desiderio di portare all'ombra del Vesuvio Emerson Palmieri. Bisogna, però, fargli spazio e il più appetito dei cursori di fascia attualmente in organico è Mario Rui, che potrebbe essere sacrificato per arrivare allo stantuffo mancino di proprietà del Chelsea.