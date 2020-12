Napoli, il 2021 con l'obiettivo Supercoppa Sfida con la Juve il 20/1: la prima di tre gare con i bianconeri nella seconda parte di stagione

Il 2020 del Napoli si è chiuso con una seduta mattutina al training center di Castel Volturno verso la sfida di domenica, alle 15, alla Sardegna Arena con il Cagliari. Riscaldamento, seduta tecnica, lavoro con possesso palla e rosa divisa in gruppi: sviluppo tecnico-tattico a campo intero e partita finale per gli uomini di Rino Gattuso.

Diego Demme ha svolto solo la prima parte di seduta con la squadra. Poi lavoro differenziato in palestra per il mediano tedesco. Terapie per Kalidou Koulibaly con lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Palestra per Kevin Malcuit, che soffre per un affaticamento al polpaccio destro. A questi si aggiunge il rebus dal nome Victor Osimhen: i tempi di recupero, ma soprattutto di rientro in campo restano incerti, ma il Napoli si è posto un obiettivo: avere a disposizione l'attaccante nigeriano per la Supercoppa, per la prima di tre sfide con la Juventus.

L'avvio del 2021 può garantire il guizzo per un ulteriore trofeo, ma anche un nuovo braccio di ferro con Arek Milik. Via agli ultimi mesi del contratto tra l'attaccante e il Napoli: Aurelio De Laurentiis punta a capitalizzare il massimo dalla cessione. Toccherà anche al polacco decidere la soluzione migliore dopo una prima parte di stagione da separato in casa e senza minuti d'impiego.