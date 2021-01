Scafati - Napoli, l'ora del derby. Sacripanti: "Partita dura" Sfida in vetta alla classifica del girone rosso di Serie A2, la carica del coach degli azzurri

Si riparte col botto. Givova Scafati e GeVi Napoli sono pronte a sfidarsi nella decima giornata del girone rosso di Serie A2. Domani, alle 18, a porte chiuse, al PalaMangano, la palla a due della sfida che metterà in palio il primato in classifica, condiviso dalle campane con Forlì, impegnata un'ora prima, tra le mura amiche, contro San Severo, e con una partita in meno. Si tratta del secondo confronto stagionale. Gialloblù e azzurri si sono, infatti già affrontate lo scorso 5 novembre nel turno preliminare di SuperCoppa Centenario, sempre al PalaMangano. I padroni di casa si imposero con il finale di 82-61. “Arriviamo alla gara con Scafati avendo rispettato a pieno la tabella di marcia degli allenamenti, nonostante le feste. Affrontiamo una partita difficile, su un campo duro, contro una squadra ben allenata e con una struttura difensiva importante così come le sue gerarchie in attacco. Dovremo essere bravi a fare tutto nel miglior modo possibile. L’assenza di Mayo - ex di turno - ci ha sicuramente penalizzato, ma ci ha permesso di creare una base difensiva chiara, non abbiamo fretta di reinserire il nostro play. Cercherò rotazioni continue per non arrivare a infortuni.” ha dichiarato alla vigilia del match Stefano Scaripanti, coach di Napoli. A fargli eco il collega di Scafati, Alessandro Finelli: “Il derby è sempre una partita speciale e lo è in particolare quest’anno, in cui i due club hanno allestito squadre ambiziose e complete. Ci dispiace doverla giocare a porte chiuse, perché sarebbe stato un appuntamento in cui avremmo avuto grande partecipazione da parte del pubblico e dei tifosi. Mi aspetto una gara di alto profilo, un succulento antipasto di playoff, in cui il livello agonistico delle due formazioni sarà altissimo, per la forte ed aggressiva difesa che di sicuro entrambi i quintetti metteranno in campo.”