Alle 15 Cagliari-Napoli. Osimhen sarà multato La festa di compleanno senza rispettare le norme anti covid costerà cara al nigeriano

L'avvio del 2021 con il caso Victor Osimhen. Il nigeriano aveva salutato l'anno solare con una lunga assenza. Dopo il gol al Bologna, l'infortunio in Nazionale e un percorso riabilitativo tra Italia e Belgio per superare il problema alla spalla destra, dovevano essere le ore utili per rientrare definitivamente nella rosa a disposizione di Rino Gattuso. Sono invece giorni di discussione interna a causa della positività al covid-19 riscontrata a Osimhen.

Festa di compleanno priva di norme anti covid - invitati senza mascherina e senza distanziamento - e il Napoli sembra pronto a sanzionare il comportamento dell'ex Lille con una multa da circa 200mila euro. Ai fastidi alla spalla si lega ora l'attesa della negativizzazione per Osimhen, che risulta asintomatico. Non ha avuto contatti con la squadra, che alle 15 affronterà il Cagliari.

Alla Sardegna Arena con il 4-2-3-1 con Gattuso costretto a fare a meno ancora di Dries Mertens. Sarà Piotr Zielinski ad avanzare nel ruolo di sottopunta con Hirving Lozano e Lorenzo Insigne esterni d'attacco, al fianco di Andrea Petagna, chiamato ad offrire maggiori certezze dal primo minuto. Azzurri senza Kalidou Koulibaly e con Nikola Maksimovic in tandem con Kostas Manolas al centro della difesa. In mediana ci sarà Tiemoue Bakayoko a far coppia con Fabian Ruiz. Modulo speculare per i sardi allenati da Eusebio Di Francesco. A Cagliari fischierà Gianluca Manganiello di Pinerolo.