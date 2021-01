Osimhen: "Ho sbagliato. Chiedo scusa". Il Napoli non lo multa Rispetto a quanto trapelato nelle scorse ore, la società sembra orientata a non sanzionarlo

La positività al covid-19 riscontrata a Victor Osimhen, al rientro dalla Nigeria dove ha festeggiato il compleanno senza rispettare le norme del distanziamento e l'uso della mascherina, ha determinato ore di discussione interna per il Napoli. Sui social, il nigeriano si è scusato ufficialmente: "Mi dispiace per quanto è accaduto. - si legge nel post pubblicato nelle stories Instagram del profilo ufficiale - Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi". Rispetto a quanto trapelato nelle scorse ore (si profilava la multa), la società sembra orientata a non sanzionare l'ex Lille.

Foto: stories Instagram profilo ufficiale Victor Osimhen