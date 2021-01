Basket, A2: Napoli attende Chieti, poi il big match con Forlì Due appuntamenti in poche ore e che possono definire il cammino azzurro nel girone rosso

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria nel derby e per il Napoli Basket è già vigilia di campionato. La Gevi ospiterà la Lux Chieti al PalaBarbuto. Sfida valida per l'undicesima giornata del girone rosso di Serie A2, un po' anomala nello sviluppo con tre gare nel giorno dell'Epifania (in programma anche Ferrara-Latina e Stella Azzurra Roma-Rieti), ma con tre match, di fatto, rinviati (tra questi Scafati-Eurobasket Roma, differita al 10 marzo, con i gialloblu dell'Agro che torneranno in campo domenica a Rieti con la NPC). Punti pesanti in palio per Napoli nella gara di domani per presentarsi al top contro l'imbattuta Forlì verso il big match con la Unieuro, in programma domenica (sarà trasferta per gli azzurri). Napoli-Chieti sarà diretta da Gianluca Gagliardi di Anagni, Alberto Morassutti di Gradisca d'Isonzo e Chiara Maschietto di Treviso (Mariacristina Crispo segnapunti, Concetta Lillo cronometrista, Daniela D'Andrea 24 secondi).